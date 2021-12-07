ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: госпитализирована 20-летняя девушка

Вчера, в 16:55, на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на автодороге «Симферополь – Ялта», в районе села Андрусово (Симферопольский район) произошло ДТП. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 ед. техники, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии к месту стало известно, что произошло столкновение трех легковых автомобилей «Renault», «ВАЗ» и «Daewoo». Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и ГИБДД. Кроме того, спасателями были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП, — сообщили в МЧС РК.

В результате происшествия пострадала девушка 2001 года рождения, она была госпитализирована в Симферопольскую городскую больницу.