ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: грузовик смял внедорожник

Водитель легкового авто в коме.

Сегодня утром на трассе «Симферополь – Ялта», недалеко от Перевального, в районе поворота к урочищу Кизил-Коба произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В этой аварии серьезно пострадал водитель внедорожника. Машина получила боковой удар, который, обычно, не оставляет шансов.

По информации медиков, водитель – 24-летний мужчина выжил, он госпитализирован, находится в коме. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. Официальных данных по этому ДТП пока нет. Очевидцы, впрочем, уверяют, что дорога утром на этом участке была «как стекло».

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