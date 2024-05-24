ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: под Алуштой перевернулся КАМАЗ

Сегодня, в 11:35 в службу спасения поступил сигнал о ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: в районе развилки на с. Изобильное (городской округ Алушта) КАМАЗ съехал с дорожного полотна и опрокинулся. Произошла множественная утечка топлива.
Сотрудники чрезвычайного ведомства провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП и засыпали горюче-смазочные материалы при помощи песка и земли, — рассказали в МЧС РК.
Причины ДТП устанавливают эксперты. О пострадавших не сообщается.
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