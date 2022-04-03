ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: шестеро пострадавших

Сегодня утром (приблизительно, в 9:15) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Как уточнили в МЧС РК, авария произошла в районе поселка Гурзуф. Столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП работали все оперативные службы.

Спасателями МЧС России проведены мероприятия по деблокированию одного пострадавшего. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Всего в результате ДТП пострадало 6 человек, все они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Чуть позднее в МВД по РК уточнили, госпитализировано четверо.

Также стали известны обстоятельства ДТП. Женщина за рулем автомобиля «Suzuki Swift» на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и там столкнулась с автомобилем «Ford Focus».

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Ford», а также два пассажира автомобиля, — уточнили в МВД по РК.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Фото: ГУ МЧС России по РК и МВД по РК.

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