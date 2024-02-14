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на трассе «Симферополь – Ялта»: столкнулись две легковушки
Фото: МЧС РК

ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: столкнулись две легковушки

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:57 14.02.2024

Сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» оказали помощь в ликвидации последствий ДТП в Симферопольском районе. Как сообщили в МЧС РК, в 22:11 поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на трассе «Симферополь – Ялта», в селе Пионерском.

К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, также сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи».  По прибытии огнеборцы выяснили, что произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ и «Daewoo». Сотрудники МЧС Крыма провели комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия. Также огнеборцы оказали содействие сотрудникам «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.

 

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