ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: столкнулись две легковушки

Сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» оказали помощь в ликвидации последствий ДТП в Симферопольском районе. Как сообщили в МЧС РК, в 22:11 поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на трассе «Симферополь – Ялта», в селе Пионерском.

К месту происшествия был направлен дежурный состав ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, также сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». По прибытии огнеборцы выяснили, что произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ и «Daewoo». Сотрудники МЧС Крыма провели комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия. Также огнеборцы оказали содействие сотрудникам «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.