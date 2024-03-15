ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: трое пострадавших

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали три человека. Авария с участием трех транспортных средств произошла 14 марта, в 14:30 на трассе «Симферополь – Ялта», на спуске к Алуште.

Водитель, 1975 г.р., управляя автомобилем «Lada Largus», допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортными средствами «Hyundai Elantra» и «Volkswagen Caddy». В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля «Lada Largus» получили телесные повреждения, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Алушты. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Фото: МВД по РК.