ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: трое пострадавших

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали три человека. Авария с участием трех транспортных средств произошла 14 марта, в 14:30 на трассе «Симферополь – Ялта», на спуске к Алуште.
Водитель, 1975 г.р., управляя автомобилем «Lada Largus», допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортными средствами «Hyundai Elantra» и «Volkswagen Caddy». В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля «Lada Largus» получили телесные повреждения, — сообщили в МВД по РК.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Алушты. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Фото: МВД по РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму