ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». В Алуште перевернулся грузовик

Серьезное ДТП сегодня произошло на трассе «Симферополь – Ялта». После затяжного спуска, в районе автовокзала Алушты перевернулся грузовик

Водитель грузового автомобиля «Renault» не выбрал безопасную скорость на спуске в Алушту, предположительно у автомобиля отказали тормоза, — рассказали в ГИБДД.

Водитель не пострадал. А вот рассыпавшийся из кузова грунт нанес повреждения двум женщинам, находившимся на тротуаре. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. У них ушибы, синяки и царапины.

Грузовик 193 регион, машина с грунтом — водитель живой. Женщина на тротуаре пострадала, небольшая часть грунта высыпалась на лестницу подземного перехода. Я ехал за ним, он на тормозах шёл, и походу спалил, после опрокидывания дым шел с колодок. Жутко, все живы, — из обсуждения аварии в группе ВК, Автопартнер Крым.

Фото и видео: ВК, Подслушано Ялта.

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