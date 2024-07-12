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на трассе «Таврида». Двое пострадавших – что скажет суд

ДТП на трассе «Таврида». Двое пострадавших – что скажет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 17:37 12.07.2024

В Симферопольском районе перед судом предстанет водитель автомобиля, обвиняемый в ДТП на трассе «Таврида», в котором пострадало два человека. 44-летний жителя города Саки обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По версии органов предварительного расследования, обвиняемый в мае 2024 года, ранним утром, находясь за рулем автомобиля «Митсубиси Лансер», двигался по автодороге «Таврида», нарушая скоростной режим. В результате обвиняемый допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении большегрузом марки «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира, находившиеся в автомобиле «Митсубиси», получили множественные травмы, – сообщили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд.

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ДТП на трассе «Таврида». Двое пострадавших – что скажет суд

Фото: ГИБДД.

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