ДТП на трассе «Таврида» — «ГАЗель» врезалась в дорожный указатель и загорелась

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Белогорском районе, в котором серьезно пострадал человек. По информации ГИБДД, авария на трассе «Таврида» произошла сегодня утром, в 7:05.

Водитель автомобиля марки «ГАЗ», двигаясь по автодороге «Керчь – Симферополь — Севастополь» («Таврида»), со стороны Симферополя в направлении Керчи, на 164 км по неустановленным причинам допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие — информационный дорожный знак. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля, — сообщили в МВД по РК.

Водитель с полученными тяжелыми травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: МВД по РК.