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на трассе «Таврида» — «ГАЗель» врезалась в дорожный указатель и загорелась

ДТП на трассе «Таврида» — «ГАЗель» врезалась в дорожный указатель и загорелась

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:57 20.02.2024

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Белогорском районе, в котором серьезно пострадал человек. По информации ГИБДД, авария на трассе «Таврида» произошла сегодня утром, в 7:05.

ДТП на трассе «Таврида» - «ГАЗель» врезалась в дорожный указатель и загорелась

Водитель автомобиля марки «ГАЗ», двигаясь по автодороге «Керчь – Симферополь — Севастополь» («Таврида»), со стороны Симферополя в направлении Керчи, на 164 км по неустановленным причинам допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие — информационный дорожный знак. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на трассе «Таврида» - «ГАЗель» врезалась в дорожный указатель и загорелась

Водитель с полученными тяжелыми травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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ДТП на трассе «Таврида» - «ГАЗель» врезалась в дорожный указатель и загорелась

Фото: МВД по РК.

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