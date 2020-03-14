ДТП на трассе «Таврида»: не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

ДТП на трассе «Таврида» произошло в ночь с пятницу на субботу.

Сегодня в 00:03 в службу спасения поступило сообщение о в районе поворота на село Уварово с участием двух легковых автомобилей «Chevrolet Lanos», «Chevrolet Niva» и пассажирского автобуса «ДЖЕК». Специалистами МЧС обеспечена пожарная безопасность: место ДТП ограждено специальными конусами, проведены работы по отключению аккумуляторной батареи. Сотрудниками МЧС России проведено деблокирование водителя легкового автомобиля «Chevrolet Lanos». Водитель легкового автомобиля «Chevrolet Niva» в результате ДТП не пострадал, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».



ДОПОЛНЕНО: В этом ДТП погиб водитель автомобиля «Chevrolet Lanos». Именно он, по предварительным данным и оказался вольным (обгон) или невольным (заснул за рулем) виновником аварии. Так или иначе, именно эта машина выехала на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Автомобиль «Chevrolet Niva» произвел касательное столкновение со стоящими в ДТП транспортными средствами. Пассажирский автобус «ДЖЕК» следовал по маршруту «Евпатория-Пятигорск» с 28 пассажирами. Пассажиры продолжили движение на автобусе «Мерседес», следующего по маршруту «Евпатория-Краснодар».

Фото: ВК.