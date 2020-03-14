Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП на трассе «Таврида»: не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

crimeapress_news

ДТП на трассе "Таврида": не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

ДТП на трассе «Таврида»: не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:01 14.03.2020

ДТП на трассе «Таврида» произошло в ночь с пятницу на субботу.

Сегодня в 00:03 в службу спасения поступило сообщение о в районе поворота на село Уварово с участием двух легковых автомобилей «Chevrolet Lanos», «Chevrolet Niva» и пассажирского автобуса «ДЖЕК». Специалистами МЧС обеспечена пожарная безопасность: место ДТП ограждено специальными конусами, проведены работы по отключению аккумуляторной батареи. Сотрудниками МЧС России проведено деблокирование водителя легкового автомобиля «Chevrolet Lanos». Водитель легкового автомобиля «Chevrolet Niva» в результате ДТП не пострадал, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

ДОПОЛНЕНО: В этом ДТП погиб водитель автомобиля «Chevrolet Lanos». Именно он, по предварительным данным и оказался вольным (обгон) или невольным (заснул за рулем) виновником аварии. Так или иначе, именно эта машина выехала на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Автомобиль «Chevrolet Niva» произвел касательное столкновение со стоящими в ДТП транспортными средствами. Пассажирский автобус «ДЖЕК» следовал по маршруту «Евпатория-Пятигорск» с 28 пассажирами. Пассажиры продолжили движение на автобусе «Мерседес», следующего по маршруту «Евпатория-Краснодар».

ДТП на трассе "Таврида": не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

ДТП на трассе "Таврида": не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

ДТП на трассе "Таврида": не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

Фото: ВК.

 

ДТП на трассе "Таврида": не разминулись два легковых авто и пассажирский автобус

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.