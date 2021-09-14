ДТП на трассе «Таврида» — опрокинулся грузовик

Сегодня жнем в Белогорском районе, на трассе «Таврида» произошло ДТП с грузовым автомобилем. Как уточнили в ГИБДД, в районе села Крымская Роза грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. Водитель получил легкие повреждения.

Отказали тормоза и водила принял такое решение, чтобы уйти от других авто. Вероятнее всего уснул, но на его месте так бы сказал каждый, — из обсуждения аварии в группе ВК, Автопартнер Крым.

На деле все оказалось проще – лопнуло колесо.

Лопнуло переднее колесо, в результате чего грузовик выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание, — уточнили в ГИБДД.

За последние сутки это второе ДТП на трассе «Таврида» с участием грузовых автомобилей.