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ДТП на трассе «Таврида» - опрокинулся грузовик
Фото: ВК, АВтопартнер Крым, М.Мосийчук

ДТП на трассе «Таврида» — опрокинулся грузовик

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 14.09.2021

Сегодня жнем в Белогорском районе, на трассе «Таврида» произошло ДТП с грузовым автомобилем. Как уточнили в ГИБДД, в районе села Крымская Роза грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. Водитель получил легкие повреждения.

Отказали тормоза и водила принял такое решение, чтобы уйти от других авто.

Вероятнее всего уснул, но на его месте так бы сказал каждый, — из обсуждения аварии в группе ВК, Автопартнер Крым.

На деле все оказалось проще – лопнуло колесо.

Лопнуло переднее колесо, в результате чего грузовик выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание, — уточнили в ГИБДД.

ДТП на трассе «Таврида» - опрокинулся грузовик

Фото: ВК, АВтопартнер Крым, М.Мосийчук

За последние сутки это второе ДТП на трассе «Таврида» с участием грузовых автомобилей.

ДТП на трассе «Таврида» - опрокинулся грузовик

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