ДТП на трассе «Таврида»: перевернулась фура

Сегодня днем (около 13:00) на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
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Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:15 31.03.2022
Сегодня днем (около 13:00) на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
Как уточняет сайт
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