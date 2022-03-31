реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП на трассе «Таврида»: перевернулась фура

crimeapress_news



реклама в крыму


ДТП на трассе «Таврида»: перевернулась фура
Фото: KERCH.COM.RU

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулась фура

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:15 31.03.2022

Сегодня днем (около 13:00) на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Как уточняет сайт  KERCH.COM.RU, ДТП случилось на повороте к поселку Ленино. Водитель фуры не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пострадало 2 человека (водители фуры), оба с различными травмами доставлены в Ленинскую центральную районную больницу.

Узнайте больше:  Смертельное ДТП на трассе «Ялта – Севастополь»: погиб водитель грузовика

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.