ДТП на трассе «Таврида»: перевернулась фура

Сегодня днем (около 13:00) на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Как уточняет сайт KERCH.COM.RU , ДТП случилось на повороте к поселку Ленино. Водитель фуры не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пострадало 2 человека (водители фуры), оба с различными травмами доставлены в Ленинскую центральную районную больницу.

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