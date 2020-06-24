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ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:31 24.06.2020

Накануне днем, в 13-48  в службу спасения поступила информация, что на трассе «Таврида» произошло ДТП. Требуется помощь спасателей.

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»,  бригада скорой медицинской помощи, ГИБДД, — сообщили в МЧС РК.

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

В районе транспортной развязки на с. Урожайное произошло ДТП с участием автомобиля КАМАЗ, который перевернулся. Водителю повезло – машина «зарылась» в мягкий грунт.

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

Кабина грузовика и заблокированный в ней человек находятся под рыхлой земляной отсыпкой водоотводящего канала трассы. Спасатели с использованием ГАСИ и шанцевого инструмента произвели деблокацию мужчины.  С подозрением на ушиб поясницы и закрытый перелом правой голени, пострадавший  был передан бригаде скорой медицинской помощи, — отметили в МЧС.

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

Фото: МЧС РК.

ДТП на трассе «Таврида»: перевернулся КАМАЗ

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