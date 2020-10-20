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ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель BMW

ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель BMW

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:19 20.10.2020

Накануне днем (в 16:15) на трассе «Таврида», в районе села Фонтаны (Ленинский район) произошло ДТП. Водитель BMW 530ХI (номера Санкт-Петербурга) не правился с управлением, машину на огромной скорости выбросило на обочину.

Автомобиль врезался в отбойник, снес пластиковое водоналивное ограждение, протаранил металлическое ограждение, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель, 1967 г.р. скончался на месте, — рассказали в ГИБДД.

ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель BMW

Травмы получили еще один взрослый пассажир, а также трое детей (2007 и двое 2020 г.р.). На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку. Сообщается, что водитель не заснул за рулем, машина потеряла управления во время маневра – обгона.

ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель BMW

Фото: KERCH.COM.RU.

ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель BMW

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