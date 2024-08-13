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на трассе «Таврида»: столкнулись два грузовика

ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись два грузовика

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:54 13.08.2024

Вчера, в 11:00 в МЧС поступило сообщение о ДТП на трассе «Таврида». В районе поворота на с. Скалистое столкнулись два грузовика. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС России по РК, ГИБДД и «Скорой помощи».

По прибытии к месту аварии выяснилось, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей «КамАЗ» и «Scania». В результате водитель «Scania» оказался зажат конструкциями транспортного средства. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали медработникам, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели также провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП. По факту ДТП полиция проводит проверку. Предварительно, причина «грузового» ДТП — не соблюдение одним из водителей дистанции и скоростного режима.

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