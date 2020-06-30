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ДТП на трассе "Таврида": столкнулись грузовики. Пострадавшего деблокировали

ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись грузовики. Пострадавшего деблокировали

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 23:35 30.06.2020

ДТП на участке трассы «Таврида» произошло в районе с. Виноградное Ленинского районе. Сообщение об аварии в службу спасения поступило в 18:52 во вторник.

Водитель грузового автомобиля «Газель Бизнес» в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем «IVECO». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля-нарушителя. Сотрудниками МЧС России проведены мероприятия по отключению аккумуляторной батареи, деблокации пострадавшего с помощью аварийно-спасательного оборудования, а также обеспечена транспортировка пострадавшего к машине скорой помощи. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

ДТП на трассе "Таврида": столкнулись грузовики. Пострадавшего деблокировали ДТП на трассе "Таврида": столкнулись грузовики. Пострадавшего деблокировали ДТП на трассе "Таврида": столкнулись грузовики. Пострадавшего деблокировали

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

ДТП на трассе "Таврида": столкнулись грузовики. Пострадавшего деблокировали

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