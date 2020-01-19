ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись «KIA Rio» и КамАЗ. Водитель легковушки серьёзно пострадал

ДТП на трассе «Таврида» произошло в воскресенье в полдень: легковой автомобиль «KIA Rio» с автомобилем КамАЗ не разошлись в 4 км от пгт.Приморский в сторону с.Батальное.

По прибытию было установлено, что водитель автомобиля «KIA Rio» зажат в кузове авто и требуется его деблокация. Место аварии было ограждено сигнальными конусами, также были отключены клеммы аккумуляторной батареи автомобиля. Для вскрытия автомобиля и деблокации пострадавшего использовался немеханизированный инструмент. После деблокации мужчину транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, после чего он был доставлен в травматологическое отделение Феодосийской больницы с предварительным диагнозом — травма позвоночника, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым призывает автомобилистов следить за изменениями погодных условий и соблюдать меры предосторожности, так как на некоторых участках дорог могут наблюдаться туман и гололедица. Также специалисты МЧС обращают внимание на то, что каждый водитель должен подготовить свой автомобиль к зимнему периоду: сменить летнюю резину на зимнюю, проверить исправность аккумулятора и т.д.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!