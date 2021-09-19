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ДТП на трассе «Таврида» в Кировском районе - шестеро пострадавших

ДТП на трассе «Таврида» в Кировском районе — шестеро пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:05 19.09.2021

Очередное ДТП на трассе «Таврида»: в Кировском районе столкнулись три легковых автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, в этой аварии пострадало 6 человек. Авария — лишь частично «классический паровозик». Водитель «Ford Mustang», проезжая в районе села Льговского, не справился с управлением, от чего машину закрутило и вынесло в отбойник. Ехавший следом автомобиль начал тормозит, чтобы избежать столкновения и, в итоге, спровоцировал столкновение с третьей машиной.

Егр Явтуш

Водитель осуществил резкое торможение с целью предотвращения ДТП, однако произошло столкновение с транспортным средством, двигавшимся за ним. В результате ДТП пострадали шесть человек, — рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

ДТП на трассе «Таврида» в Кировском районе - шестеро пострадавших

Скриншоты: ВК, Егр Явтуш.

 

 

ДТП на трассе «Таврида» в Кировском районе - шестеро пострадавших

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