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ДТП на трассе «Таврида»: водитель погиб… под колесами своего же грузовика

ДТП на трассе «Таврида»: водитель погиб… под колесами своего же грузовика

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 10:38 24.03.2020

Накануне утром (около 7 часов) на трассе «Таврида», между селом Журавки и поселком Первомайское произошло ДТП, в котором погиб человек.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Hyundai» не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате чего выпал из кабины через лобовое стекло и попал под колеса автомобиля. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в МЧС РК.

На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели, в частности, предприняли противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

ДТП на трассе «Таврида»: водитель погиб… под колесами своего же грузовика

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