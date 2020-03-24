ДТП на трассе «Таврида»: водитель погиб… под колесами своего же грузовика

Накануне утром (около 7 часов) на трассе «Таврида», между селом Журавки и поселком Первомайское произошло ДТП, в котором погиб человек.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Hyundai» не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате чего выпал из кабины через лобовое стекло и попал под колеса автомобиля. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в МЧС РК.

На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели, в частности, предприняли противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.