ДТП на трассе «Таврида»: «восьмерка» врезалась в трактор

На трассе «Таврида», у села Фонтан сегодня днем (в 15:40) произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в трактор.

Водитель автомобиля ВАЗ-2108 допустил столкновение с трактором. Водитель ВАЗа с различными травмами доставлен в Керченскую городскую больницу № 1, — сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы, полиция выясняет все обстоятельства ДТП.