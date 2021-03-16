ДТП на трассе «Таврида»: «восьмерка» врезалась в трактор

На трассе «Таврида», у села Фонтан сегодня днем (в 15:40) произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в трактор.
Водитель автомобиля ВАЗ-2108 допустил столкновение с трактором. Водитель ВАЗа с различными травмами доставлен в Керченскую городскую больницу № 1, — сообщили в ГИБДД.
На месте аварии работали все оперативные службы, полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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