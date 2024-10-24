Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП на трассе «Ялта — Севастополь». У пострадавших на двоих и сорока лет нет
актуально в республике
ДТП на трассе "Ялта - Севастополь". У пострадавших на двоих и сорока лет нет

ДТП на трассе «Ялта — Севастополь». У пострадавших на двоих и сорока лет нет

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:33 24.10.2024

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП на трассе «Симферополь — Ялта», случившегося сегодня рано утром (в 6:55) на 22-м км трассы.

Водитель, 2003 года рождения, управляя транспортным средством «Datsun», двигаясь со стороны Ялты в сторону Севастополя, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством «Ford» под управлением водителя, 1977 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия 21- летний водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Авария в районе Фороса на некоторое время затруднила движение на данном участке трассы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики «Скорой помощи». Проводится проверка.

Узнайте больше:  ДТП в Ялте: кроссовер сбил девятилетнюю девочку

ДТП на трассе "Ялта - Севастополь". У пострадавших на двоих и сорока лет нет

Фото: ГИБДД.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ДТП в Крыму

ДТП в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.