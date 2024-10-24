ДТП на трассе «Ялта — Севастополь». У пострадавших на двоих и сорока лет нет

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП на трассе «Симферополь — Ялта», случившегося сегодня рано утром (в 6:55) на 22-м км трассы.

Водитель, 2003 года рождения, управляя транспортным средством «Datsun», двигаясь со стороны Ялты в сторону Севастополя, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством «Ford» под управлением водителя, 1977 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия 21- летний водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Авария в районе Фороса на некоторое время затруднила движение на данном участке трассы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики «Скорой помощи». Проводится проверка.

Фото: ГИБДД.

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