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ДТП на выезде из Белогорска: не разминулись легковушка и грузовик

ДТП на выезде из Белогорска: не разминулись легковушка и грузовик

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:27 16.06.2020

ДТП на выезде из Белогорска — на автодороге Симферополь-Судак — произошло накануне вечером. Во время движения столкнулись Skoda Oktavia и грузовой автомобиль DAF.

В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля. «Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того,  выполнили комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП, пострадавшей оказана помощь на месте происшествия, от госпитализации отказалась, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

ДТП на выезде из Белогорска: не разминулись легковушка и грузовик ДТП на выезде из Белогорска: не разминулись легковушка и грузовик

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК призывают автомобилистов к выполнению требований правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными. Соблюдайте скоростной режим движения, будьте внимательны при совершении какого-либо маневра, а также не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Если Вы стали свидетелем ДТП или сами попали в аварию, немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП на выезде из Белогорска: не разминулись легковушка и грузовик

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