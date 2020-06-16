ДТП на выезде из Белогорска: не разминулись легковушка и грузовик

ДТП на выезде из Белогорска — на автодороге Симферополь-Судак — произошло накануне вечером. Во время движения столкнулись Skoda Oktavia и грузовой автомобиль DAF.

В результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля. «Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме того, выполнили комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП, пострадавшей оказана помощь на месте происшествия, от госпитализации отказалась, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК призывают автомобилистов к выполнению требований правил дорожного движения. Во время управления транспортными средствами будьте внимательными и осторожными. Соблюдайте скоростной режим движения, будьте внимательны при совершении какого-либо маневра, а также не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

Если Вы стали свидетелем ДТП или сами попали в аварию, немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» или «112».



фото: пресс-служба МЧС России в Крыму