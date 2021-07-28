ДТП на железнодорожном переезде в Крыму: поезд протаранил ВАЗ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Крыму, в котором пострадал водитель автомобиля. Уточняется, что авария произошла сегодня утром (в 6:46) в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Водитель автомобиля ВАЗ 211440, на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении с. Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на железнодорожном переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом рейс «Санкт-Петербург-Севастополь». В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Фото: МВД по РК.