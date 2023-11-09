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-«паровозик» в Феодосии. Дорога мокрая, соблюдайте дистанцию

ДТП-«паровозик» в Феодосии. Дорога мокрая, соблюдайте дистанцию

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:20 09.11.2023

Сегодня утром (в 8:00) в Феодосии произошло ДТП, в котором, традиционно, виноват тот, «кто сзади». Да-да, важно помнить и о соблюдении скоростного режима, и о безопасной дистанции. Тем более в осеннюю погоду на мокрой дороге. В этом ДТП-«паровозике» есть пострадавшая – девочка 13 лет. Полиция проводит проверку, но более-менее все понятно.

ДТП-«паровозик» в Феодосии. Дорога мокрая, соблюдайте дистанцию

В Феодосии по ул. Русской, вблизи д. № 39, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Suzuki Swift», двигаясь со стороны улицы Боевая в сторону ул. Победы, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершила столкновение с автомобилем «Lada Granta» за рулем которого находилась женщина, 1977 года рождения. После этого автомобиль  «Lada Granta» столкнулся с «Suzuki Vitara», под управлением водителя, 1970 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила несовершеннолетняя пассажирка, находящаяся в автомобиле «Lada Granta», с полученными травмами 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП-«паровозик» в Феодосии. Дорога мокрая, соблюдайте дистанцию

Что-то нам подсказывает, что с наступлением мокрой, холодной погоды подобных ДТП на дорогах Крыма будет все больше…

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ДТП-«паровозик» в Феодосии. Дорога мокрая, соблюдайте дистанциюДТП-«паровозик» в Феодосии. Дорога мокрая, соблюдайте дистанцию

Фото: МВД по РК.

 

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