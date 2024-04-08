ДТП перед въездом на Крымский мост – двое пострадавших

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи проводят проверку по факту ДТП, которое произошло перед въездом на Крымский мост.
8 апреля, в 6:30 на автодороге А290 «Новороссийск-Керчь» перед въездом на Крымский мост водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Passat», двигаясь со стороны Керчи в направлении Тамани, совершил наезд на препятствие в виде бетонного блока. В результате ДТП водитель и пассажир, 1963 года рождения, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Керчи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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С тегами: ДТП в Крыму