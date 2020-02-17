ДТП под Алуштой: опасный разворот

Накануне днем (в 17:45) под Алуштой, в районе поворота на Изобильное произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Водитель автомобиля «HYUNDAI Matrix», 1961 г.р., двигаясь по автодороге «Ялта – Алушта», через государственный заповедник со стороны Алушты — в направлении села Изобильное, на 56км +900м трассы совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновения автомобилем «Mazda CX 5» под управлением водителя 1972 г.р., который двигался впереди в попутном направлении и пытался совершить разворот. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «HYUNDAI Matrix». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.