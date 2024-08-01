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под Феодосией: байкер не справился с управлением и «вылетел» с дороги

ДТП под Феодосией: байкер не справился с управлением и «вылетел» с дороги

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:01 01.08.2024

Сегодня утром, в 9:59 в оперативное ведомство поступил сигнал о ДТП в районе с. Южное, под Феодосией. К месту аварии направились сотрудники пожарной части пгт. Орджоникидзе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», «Скорой помощи» и ГИБДД.

По прибытии выяснилось, что водитель мотоцикла «BMW» съехал в кювет, вследствие чего совершил падение с транспортного средства и получил травмы разной степени тяжести. Огнеборцы при помощи мягких носилок транспортировали гражданина в карету «Скорой помощи» для оказания дальнейшей помощи, — сообщили в МЧС РК.

ДТП под Феодосией: байкер не справился с управлением и "вылетел" с дороги

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают госавтоинспекторы.

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ДТП под Феодосией: байкер не справился с управлением и "вылетел" с дороги

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