ДТП под Симферополем: погибла пожилая женщина-пешеход

Сегодня утром в Симферопольском районе произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина-пешеход. По информации ГИБДД, трагедия произошла под Симферополем, в районе села Урожайное на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, женщина 80 лет переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль «KIA» остановился ее пропустить, когда в него сзади въехал грузовой «Mercedes-Benz». В результате «KIA» отбросило на пешехода. Женщина погибла не месте, — сообщает РИА Новости Крым , со ссылкой на МВД по РК.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку, по итогам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.