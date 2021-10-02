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ДТП под Симферополем: погибла пожилая женщина-пешеход

ДТП под Симферополем: погибла пожилая женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:48 02.10.2021

Сегодня утром в Симферопольском районе произошло ДТП, в котором погибла пожилая женщина-пешеход. По информации ГИБДД, трагедия произошла под Симферополем, в районе села Урожайное на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, женщина 80 лет переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль «KIA» остановился ее пропустить, когда в него сзади въехал грузовой «Mercedes-Benz». В результате «KIA» отбросило на пешехода. Женщина погибла не месте, — сообщает РИА Новости Крым, со ссылкой на МВД по РК.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку, по итогам которой будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

ДТП под Симферополем: погибла пожилая женщина-пешеход

Фото: МВД по РК

ДТП под Симферополем: погибла пожилая женщина-пешеход

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