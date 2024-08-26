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под Судаком: на грунтовой дороге опрокинулся внедорожник

ДТП под Судаком: на грунтовой дороге опрокинулся внедорожник

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:04 26.08.2024

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» пришли на помощь «экипажу» внедорожника, перевернувшегося в горной местности под Судаком.

Как сообщили в МЧС РК, в чрезвычайное ведомство поступил сигнал о ДТП на грунтовой дороге «Судак — Бугаз». На помощь выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», ГИБДД, медики «Скорой помощи».

ДТП под Судаком: на грунтовой дороге опрокинулся внедорожник

Прибыв к месту аварии, выяснилось, что водитель легкового автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», спускаясь по грунтовой дороге с мыса Толстого, допустил опрокидывание транспортного средства на крышу. До прибытия спасателей троих пассажиров очевидцы доставили в карету «Скорой помощи». Ещё одному пассажиру сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали первую помощь посредством наложения бинтов на поврежденную руку. Водитель в медпомощи не нуждался.

Далее спасатели при помощи такелажного оборудования оказали содействие водителю автокрана в стабилизации автомобиля, а также приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, – рассказали в МЧС РК.

ДТП под Судаком: на грунтовой дороге опрокинулся внедорожник

В обстоятельствах «горного» ДТП разбирается Госавтоинспекция.

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ДТП под Судаком: на грунтовой дороге опрокинулся внедорожник

Фото: КРЫМ-СПАС

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