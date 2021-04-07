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ДТП под Судаком: в лобовом столкновении двух легковых авто – трое пострадавших

ДТП под Судаком: в лобовом столкновении двух легковых авто – трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 07.04.2021

6 апреля, в 17:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что на 1-м километре автодороги «Судак — Солнечная Долина», (под Судаком) произошло ДТП, в котором пострадали люди.

ДТП под Судаком: в лобовом столкновении двух легковых авто – трое пострадавших

Произошло столкновение легковых автомобилей «Volkswagen» и ВАЗ. Спасатели с помощью спинального щита извлекли пострадавшего из автомобиля ВАЗ, оказали первую помощь, после чего двое пострадавших были переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую городскую больницу. Кроме этого, спасателями были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП, — сообщили в МЧС РК.

ДТП под Судаком: в лобовом столкновении двух легковых авто – трое пострадавших

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

ДТП под Судаком: в лобовом столкновении двух легковых авто – трое пострадавших

Фото: МЧС РК.

ДТП под Судаком: в лобовом столкновении двух легковых авто – трое пострадавших

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