ДТП под Судаком: водителя зажало в салоне авто
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

ДТП под Судаком: водителя зажало в салоне авто

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:25 20.12.2025

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили в республиканском главке МЧС России. Авария произошла около полуночи. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас», экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудниками МЧС России проведены работы по деблокации пострадавшего и обеспечению пожарной безопасности аварийного участка, — говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий были привлечены спять спасателей и одна единица техники, добавили в МЧС.

источник: РИА Новости Крым 

