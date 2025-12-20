фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым
ДТП под Судаком: водителя зажало в салоне авто
Опубликовал: КрымPRESS
11:25 20.12.2025
Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе Судак – Грушевка. Одного из водителей после удара зажало в салоне искореженного авто. О происшествии сообщили в республиканском главке МЧС России. Авария произошла около полуночи. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, «Крым-Спас», экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Сотрудниками МЧС России проведены работы по деблокации пострадавшего и обеспечению пожарной безопасности аварийного участка, — говорится в сообщении.
Всего к ликвидации последствий были привлечены спять спасателей и одна единица техники, добавили в МЧС.
источник: РИА Новости Крым
