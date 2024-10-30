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ДТП, проверка, уголовное дело: авария с участием рейсового автобуса "Саки - Симферополь"
Фото: ГИБДД

ДТП, проверка, уголовное дело: авария с участием рейсового автобуса «Саки — Симферополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:01 30.10.2024

Сотрудники полиции Симферополя проводят проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса «Саки — Симферополь». Авария произошла накануне днем (в 16:30) в районе поселка Комсомольское, на въезде в крымскую столицу.

28-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь-Саки, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля «Ивеко», в результате чего допустил столкновение, — сообщили в ГИБДД.

По информации прокуратуры, взявшей под контроль ход полицейской проверки, в автобусе находилось 24 пассажира. 6 человек пострадали.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Республике Крым и представить доклад об установленных обстоятельствах.

ДТП, проверка, уголовное дело: авария с участием рейсового автобуса "Саки - Симферополь"

 

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