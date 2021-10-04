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ДТП с полицейской машиной в Керчи
Фото: KERCH.COM.RU

ДТП с полицейской машиной в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:54 04.10.2021

В Керчи, в районе заправки на Телецентре в ДТП попала машина полиции. Инцидент произошел около 11:00. Об этом сообщает KERCH.COM.RU.

58-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris», выезжая с прилегающей территории в районе дома №136 по улице Орджоникидзе, не убедился в безопасности, и допустил столкновение со служебной машиной. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в ГИБДД.

ДТП с полицейской машиной в Керчи

По факту ДТП проводится проверка.

ДТП с полицейской машиной в Керчи

ДТП с полицейской машиной в Керчи

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