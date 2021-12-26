ДТП с участием пешехода в Ялте: один пропустил, второй побежал, третий прозевал

24Сегодня днем в Ялте, на Южнобережном шоссе произошло ДТП с участием пешехода. Очевидцы публикуют момент наезда на мужчину.

Увы, роковое стечение обстоятельств. Именно в этом месте — выходе из 10-го микрорайона — нет «зебры». Однако есть перекресток. ПДД не запрещает переходить проезжую часть на перекрестках (п. 4.3 «Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин»). Но есть еще упоминание о разметке:

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Ну и никто не отменял п. 4.5. ПДД. Да-да, переходя проезжую часть, нужно убедиться в безопасности. Мало того, «при переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».

Все ясно, пешеход неправ. Вдвойне неправ, что побежал, тем самым минимизировал время, необходимое ля реакции и торможения водителю легковушки, следовавшей по крайнему правому ряду…

Вот только стоило ли так разгоняться в первом ряду, а автору видео во втором ряду притормаживать и пропускать? Понятно, что больше всего проблем сейчас у пешехода. И обидно, и больно, и травмы серьезные… Но кому от этого легче?

PS. Место это «нехорошее» в Ялте, аварийноопасное. ДТП с участием пешеходов случаются регулярно. То ли «зебру» надо рисовать, то ли светофор устанавливать, то ли надземный переход строить.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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