 ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе: двое пострадавших

В воскресенье, в 15:30 в Симферополе произошло ДТП с участием кареты «Скорой помощи» и легкового автомобиля. Авария произошла на пересечении Ялтинской трассы и ул. Беспалова.

К месту происшествия были направлены силы и средства 2-й пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Республике Крым, две бригады скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

По прибытию на место происшествия установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля «LADA Largus» и автомобиля скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека (девушка и ребенок).

Сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым с помощью специального оборудования проведена деблокация водителя «LADA Largus», произведено отключение аккумуляторных батарей. Пострадавшие были доставлены в травматическое отделение ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», — отметили в ГУ МЧС по РК.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Очевидцы утверждают: «Скорая» двигалась со спецсигналами.