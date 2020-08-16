Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе: двое пострадавших

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе: двое пострадавших
Фото: ВК, Автопартнер Крым

ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:00 16.08.2020

В воскресенье, в 15:30 в Симферополе произошло ДТП с участием кареты «Скорой помощи» и легкового автомобиля. Авария произошла на пересечении Ялтинской трассы и ул. Беспалова.

К месту происшествия были направлены силы и средства 2-й пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Республике Крым, две бригады скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

По прибытию на место происшествия установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля «LADA Largus» и автомобиля скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека (девушка и ребенок).

Сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым с помощью специального оборудования проведена деблокация водителя «LADA Largus», произведено отключение аккумуляторных батарей. Пострадавшие были доставлены в травматическое отделение ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», — отметили в ГУ МЧС по РК.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Очевидцы утверждают: «Скорая» двигалась со спецсигналами.

ДТП с участием «Скорой помощи» в Симферополе: двое пострадавших

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.