ДТП у въезда на Крымский мост: четверо пострадавших, в том числе двое детей

Накануне вечером на трассе «Керчь – Новороссийск», практически у въезда на Крымский мост, недалеко от поста ДПС произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Итог: госпитализированы 4 человека, в том числе двое детей. Причиной аварии стал занос грузовика-длинномера.

Водитель грузового автомобиля «Scania», осуществляя движение по правой полосе проезжей части со стороны Феодосии в направлении Новороссийска, допустил занос машины, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем «Ford Focus», который двигался по левой полосе проезжей части в попутном направлении, — сообщили в ГИБДД.

Уточняется, что все пострадавшие – водитель и пассажиры «Форда». Водитель фуры не пострадал. На месте ДТП работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

Фото и видео: ВК, Новости Керчь Крым Россия