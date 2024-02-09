ДТП в Алуште: оставленная без присмотра «ГАЗель» покатилась и наехала на ребёнка

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Алуште с участием несовершеннолетнего. Как уточнили в Госавтоинспекции, наезд на ребёнка произошел сегодня днем, в 16:00 на улице Таврической.

Водитель транспортного средства ГАЗ 2705-434 припарковал транспортное средство, покинул автомобиль и не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. В результате транспортное средство начало самопроизвольное движение и оказалось на тротуаре, где произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода 2012 г.р., который в результате ДТП был госпитализирован в Алуштинскую центральную городскую больницу, — сообщили в ГИБДД.

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Фото: ГИБДД.

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По предварительным данным, сегодня, 9 февраля 2024 года, автомобиль «ГАЗ 2707-434», припаркованный по улице Таврической, съехал на пешеходную зону по улице Ленина, совершив наезд на мальчика 2012 года рождения. Водителя в момент ДТП в автомобиле не было. В результате происшествия несовершеннолетний госпитализирован с травмами в учреждение здравоохранения, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки взяты на контроль прокуратуры Республики Крым.