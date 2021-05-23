ДТП в Алуште: трое пострадавших в «перевертыше»

Накануне вечером (в 20:33) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Алуште, на ул. Партизанской произошло ДТП. Есть пострадавшие, требуется помощь спасателей.

По прибытию на место происшествия установлено, что водитель автомобиля «Opel Vectra» не справился с управлением, допустил въезд в отбойник и опрокидывание транспортного средства на крышу. В результате чего в автомобиле оказались зажаты 3 человека. Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокированию пострадавших. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.