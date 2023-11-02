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в Бахчисарае: пострадал 14-летний пассажир питбайка

ДТП в Бахчисарае: пострадал 14-летний пассажир питбайка

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:56 02.11.2023

Накануне вечером в Бахчисарае произошло ДТП, с участием несовершеннолетних. По информации ГИБДД, в 18:45 на улице Чапаева питбайк наехал на камень и опрокинулся, пострадал 14-летний пассажир транспортного средства.

15-летний водитель питбайка «PWR Racing», двигаясь в г. Бахчисарае по ул. Чапаева в направлении ул. Мальцева, вблизи д. 61, совершил наезд на препятствие (камень), в результате чего, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир питбайка «PWR Racing». С полученными травмами подросток доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

 ДТП в Бахчисарае: пострадал 14-летний пассажир питбайка

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Бахчисарае с участием подростков.

В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе в части допуска подростка к управлению транспортным средством, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

 ДТП в Бахчисарае: пострадал 14-летний пассажир питбайка

Фото: МВД по РК.

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