ДТП в Бахчисарайском районе. Пострадавшие есть

ДТП в Бахчисарайском районе — на автодороге пгт. Почтовое – село Песчаное — произошло накануне.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии спасатели определили, что водитель легкового автомобиля «Opel Corsa» во время движения допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Двое пострадавших были госпитализированы медиками до приезда спасателей. Сотрудниками Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП.

МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам:

при движении соблюдать скоростной режим;

управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

быть внимательными при совершении какого-либо маневра;

не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

Помните, от каждого из Вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и Ваша собственная!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму