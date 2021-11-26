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ДТП в Бахчисарайском районе. Пострадавшие есть

ДТП в Бахчисарайском районе. Пострадавшие есть

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:01 26.11.2021

ДТП в Бахчисарайском районе — на автодороге пгт. Почтовое – село Песчаное — произошло накануне.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии спасатели определили, что водитель легкового автомобиля «Opel Corsa» во время движения допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Двое пострадавших были госпитализированы медиками до приезда спасателей. Сотрудниками Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» были приняты противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП.

ДТП в Бахчисарайском районе. Пострадавшие есть ДТП в Бахчисарайском районе. Пострадавшие есть

МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам:

  • при движении соблюдать скоростной режим;
  • управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
  • быть внимательными при совершении какого-либо маневра;
  • не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

Помните, от каждого из Вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и Ваша собственная!

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП в Бахчисарайском районе. Пострадавшие есть

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