ДТП в Бахчисарайском районе. Погиб водитель одного из авто

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

при движении соблюдайте скоростной режим;

управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

не садитесь за руль при плохом самочувствии;

будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму