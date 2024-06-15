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в Бахчисарайском районе. Погиб водитель одного из авто
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ДТП в Бахчисарайском районе. Погиб водитель одного из авто

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:47 15.06.2024

ДТП с участием двух легковушек произошло накануне в районе с. Новопавловка Бахчисарайского района.

К месту аварии были направлены сотрудники Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ПЧ пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». По прибытии стало известно, что произошло столкновение 2-х легковых автомобилей: «Ford» и «ВАЗ-2103», водитель которого, к сожалению, погиб. Он оказался зажатым конструкциями транспортного средства. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В свою очередь, огнеборцы ПЧ пгт. Почтовое провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте аварии.  Причина ДТП устанавливается.

Узнайте больше:  ДТП в Бахчисарайском районе

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов: 

  • при движении соблюдайте скоростной режим;
  • управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
  • учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
  • не садитесь за руль при плохом самочувствии;
  • будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
  • не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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