ДТП в Бахчисарайском районе. Погиб водитель одного из авто

ДТП с участием двух легковушек произошло накануне в районе с. Новопавловка Бахчисарайского района.
К месту аварии были направлены сотрудники Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ПЧ пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым». По прибытии стало известно, что произошло столкновение 2-х легковых автомобилей: «Ford» и «ВАЗ-2103», водитель которого, к сожалению, погиб. Он оказался зажатым конструкциями транспортного средства. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
В свою очередь, огнеборцы ПЧ пгт. Почтовое провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте аварии. Причина ДТП устанавливается.
МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:
- при движении соблюдайте скоростной режим;
- управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;
- учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;
- не садитесь за руль при плохом самочувствии;
- будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;
- не забывайте пользоваться ремнями безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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