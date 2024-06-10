ДТП в Бахчисарайском районе

Накануне в 00:52 в службу спасения поступил сигнал о ДТП на автодороге в районе с. Кудрино (Бахчисарайский р-н). К месту вызова выехали 4 спасателя Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники СМП и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21013» не справился с управлением и совершил столкновение с опорной стеной, в результате чего он оказался зажат конструкциями транспортного средства. Спасатели при помощи гидравлического аварийно — спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали сотрудникам СМП. Пассажир также был передан медработникам, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудники МЧС Республики Крым также провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины устанавливаются экспертами.

МЧС Республики Крым обращает внимание автомобилистов:

— При движении соблюдайте скоростной режим;

— Управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства;

— Учитывайте дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения;

— Не садитесь за руль при плохом самочувствии;

— Будьте внимательны при совершении какого-либо маневра;

— Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!