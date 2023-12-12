ДТП в Белогорске: автокран врезался в карету «Скорой помощи»

Трое пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Белогорске с участием автомобиля «Скорой помощи» и автокрана. Авария произошла сегодня, около полудня на 3-м км трассы «Белогорск – Феодосия».

Водитель автомобиля «МАЗ» (автокран), мужчина, 1976 г.р., при выезде со второстепенной дороги («Белогорск – Приветное») на главную дорогу («Белогорск – Феодосия»), осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «УАЗ» (автомобиль «скорой медицинской помощи») под управлением водителя, 1974 г.р., который двигался по главной дороге со стороны Симферополя с включенными специальными световыми сигналами. В результате произошло столкновение. В автомобиле УАЗ находились 3 человека (водитель и два фельдшера — 1974 г.р. и 1992 г.р.), они получили травмы, — сообщили в МВД по РК.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ход проверки взят под контроль прокуратурой Крыма.

Фото: МВД по РК.