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в Белогорске: автокран врезался в карету «Скорой помощи»

ДТП в Белогорске: автокран врезался в карету «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:54 12.12.2023

Трое пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Белогорске с участием автомобиля «Скорой помощи» и автокрана. Авария произошла сегодня, около полудня на 3-м км трассы «Белогорск – Феодосия».

ДТП в Белогорске: автокран врезался в карету «Скорой помощи»

Водитель автомобиля «МАЗ» (автокран), мужчина, 1976 г.р., при выезде со второстепенной дороги («Белогорск – Приветное») на главную дорогу («Белогорск – Феодосия»), осуществляя поворот налево, не уступил дорогу автомобилю «УАЗ» (автомобиль «скорой медицинской помощи») под управлением водителя, 1974 г.р., который двигался по главной дороге со стороны Симферополя с включенными специальными световыми сигналами. В результате произошло столкновение. В автомобиле УАЗ находились 3 человека (водитель и два фельдшера — 1974 г.р. и 1992 г.р.), они получили травмы, — сообщили в МВД по РК.

ДТП в Белогорске: автокран врезался в карету «Скорой помощи»

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ход проверки взят под контроль прокуратурой Крыма.

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ДТП в Белогорске: автокран врезался в карету «Скорой помощи»

Фото: МВД по РК.

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