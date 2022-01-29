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ДТП в Белогорске: пострадала женщина – пассажир рейсового автобуса

ДТП в Белогорске: пострадала женщина – пассажир рейсового автобуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:29 29.01.2022

Сегодня утром (в 7:95) в Белогорске произошло ДТП с участием комбинированной дорожной машины (КАМАЗ) и рейсового автобуса «Советский – Симферополь». По информации ГИБДД, столкновение, в результате которого пострадала пассажирка автобуса, случилось на улице Нижнегорской.

Водитель комбинированной дорожной машины не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, совершил столкновение с автобусом MAN, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса 1974 года рождения, — сообщили в ГИБДД.

ДТП в Белогорске: пострадала женщина – пассажир рейсового автобуса

Полиция проводит проверку. В обстоятельствах ДТП разбирается и крымская прокуратура.

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержанию дорог в зимний период. Кроме того, будет проверено исполнение перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.

ДТП в Белогорске: пострадала женщина – пассажир рейсового автобуса

Фото: МВД по РК.

 

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