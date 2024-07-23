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в Белогорском районе : в МЧС рассказали, как спасали детей, зажатых в разбитой легковушке

ДТП в Белогорском районе Крыма: в МЧС рассказали, как спасали детей, зажатых в разбитой легковушке

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 15:49 23.07.2024

 О ДТП, случившемся на автодороге «Нижнегорский — Белогорск», в районе с. Яблочное мы уже рассказывали. К месту вызова немедленно направились сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС России по РК, ГИБДД и «Скорой помощи».

По прибытии стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «LADA Granta» и грузового автомобиля «DAF». В результате аварии 5 человек (из них 3 ребенка) из «LADA Granta» оказались зажаты конструкциями транспортного средства. Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию 5-х человек, после этого транспортировали их в карету «Скорой помощи». Сотрудники МЧС Республики Крым также приняли все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, — сообщили в МЧС РК.

ДТП в Белогорском районе Крыма: в МЧС рассказали, как спасали детей, зажатых в разбитой легковушке

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