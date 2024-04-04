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в Белогорском районе . Водитель «Ланоса» не справился с управлением  

ДТП в Белогорском районе Крыма. Водитель «Ланоса» не справился с управлением  

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:48 04.04.2024

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь при ликвидации ДТП в Белогорском районе.

Сегодня в 8:40 поступил сигнал о ДТП на 4-м км автодороги «Белогорск – Межгорье». К месту происшествия выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, «Скорой помощи» и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля » Chevrolet Lanos» не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В автомобиле находились два человека, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

ДТП в Белогорском районе Крыма. Водитель «Ланоса» не справился с управлением  

Спасатели оказали помощь в транспортировке мужчины и женщины в карету «Скорой помощи». Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели комплекс необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП.

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ДТП в Белогорском районе Крыма. Водитель «Ланоса» не справился с управлением  

Фото: КРЫМ-СПАС.

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