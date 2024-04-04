ДТП в Белогорском районе Крыма. Водитель «Ланоса» не справился с управлением  

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь при ликвидации ДТП в Белогорском районе.

Сегодня в 8:40 поступил сигнал о ДТП на 4-м км автодороги «Белогорск – Межгорье». К месту происшествия выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, «Скорой помощи» и ГИБДД. По прибытии выяснилось, что водитель легкового автомобиля » Chevrolet Lanos» не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В автомобиле находились два человека, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.