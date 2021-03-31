ДТП в центре Симферополя: автобус сбил человека на остановке

Накануне днем (в 17:25) в центре Симферополя (на ул. Александра Невского, возле Главпочтамта) произошло дикое ДТП. Маршрутный автобус заехал на остановку и зацепил стоявших там людей. По информации ГИБДД, травмы получила женщина, 1955 г.р.

Автобус БАЗ № 91 ехал по улице Александра Невского со стороны площади Советской к железнодорожному вокзалу. Водитель не справился с управлением и заехал на территорию остановки, совершив наезд на ожидающих людей, — рассказали в ГИБДД.

Пострадавшая женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По факту ДТП проводится проверка. Предварительно, речь не идет о технической неисправности, водитель… просто отвлекся.

Фото: ГИБДД.