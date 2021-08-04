ДТП в центре Симферополя: на «зебре» сбили женщину-пешехода

Сегодня днем в центре Симферополя, на ул. Пролетарской произошло ДТП, в котором пострадала пешеход. Как уточнили в ГИБДД, авто сбило молодую женщину прямо на «зебре».

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП полиция проводит проверку.