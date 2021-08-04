penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | ДТП в центре Симферополя: на «зебре» сбили женщину-пешехода

crimeapress_news



«Верево Сити»
ДТП в центре Симферополя: на «зебре» сбили женщину-пешехода
Фото: ВК, Инцидент Крым

ДТП в центре Симферополя: на «зебре» сбили женщину-пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:45 04.08.2021

Сегодня днем в центре Симферополя, на ул. Пролетарской произошло ДТП, в котором пострадала пешеход. Как уточнили в ГИБДД, авто сбило молодую женщину прямо на «зебре».

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

ДТП в центре Симферополя: на «зебре» сбили женщину-пешехода

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.