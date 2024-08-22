ДТП в Джанкое: Госавтоинспекция проводит проверку

По предварительным данным, 21.08.2024 около 13:40 ч. на улице Розы Люксембург, водитель автомобиля «Рено Клио» , двигаясь по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который двигался по главной дороге, в результате чего допустил столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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