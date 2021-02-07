ДТП в Джанкойском районе: осторожно, скользкая дорога

Накануне днем (в 15:40) в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи села Мирновка (в Джанкойском районе) произошло ДТП. Пострадавший оказался зажат в машине. К месту происшествия немедленно выехали спасатели ГУ МЧС России по РК, экипаж ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия установлено, что водитель автомобиля «Vortex Estina» не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля в кювет и столкновение с деревом. В результате происшествия водитель оказался зажат. Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации мужчины. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в Джанкойскую центральную районную больницу.

Спасатели и госавтоинспекторы напоминают: в Крыму – неустойчивая погода, местами – снег и гололедица. Автолюбители должны соблюдать безопасный скоростной режим и быть внимательными на дороге.

Фото: ГУ МЧС России по РК.